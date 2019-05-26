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اقتصاد

رئيس جهاز بدر: افتتاح المخبز الرئيسي بالإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس

الأحد 26/مايو/2019 - 10:50 ص
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بأنه تم الافتتاح الرسمي للمخبز الرئيسي بالحي الخامس بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة النرجس بالمدينة، مشيرًا إلى أن المخبز متوافر به أحدث وسائل السلامة المهنية ومكافحة الحرائق، والتي تم تدريب العاملين على استخدامها.

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك استكمالًا للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها بالمدينة، لتكون على رأس المدن الجديدة.

جدير بالذكر، أنه حضر الافتتاح عدد من قيادات جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء، وعضو مجلس النواب الدكتور إبراهيم حجازي، ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، ورئيس الميناء الجاف، والمشرف على إدارة التموين بمدينة بدر، ولفيف من سكان المدينة.

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