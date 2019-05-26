قانون الأحوال الشخصية محلك سر.. النائب محمد فؤاد: سن الحضانة وترتيب الحاضنين والرؤية من أهم المشاكل.. داعية إسلامي: نظام الرؤية لا يتوافق مع الشريعة

برلماني: جهات إبداء الرأي لم تلتزم بالمهلة التشريعية لمشروع قانون الأحوال

محمد فؤاد: على مجلس النواب بدء جلسات الحوار المجتمعي

طبّقوا الرعاية المشتركة لـ أبنائنا.. متضررو قانون الأحوال: سبيلنا الوحيد للتواصل معهم





نظّم النادى اليونانى بالتحرير ندوة قانون الأحوال الشخصية بحضور النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والداعية الإسلامي مصطفي الأزهري، والكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم، وأحمد عز متحدث عن الآباء المتضررين من القانون الحالي، ومجدي عبد الرحمن المدير التنفيذي للمعهد المصري الديمقراطي.





فى البداية قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، أنه تقدم يوم ٢٧ أبريل ٢٠١٧ بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية بعد توجه عدد كبير من المتضررين والمتضررات من القانون الحالي له في عام ٢٠١٦ ومطالبته بإيجاد حلول تشريعية لمشكلاتهم.





وأضاف: بناء علي هذه المطالبات درس مشكلات قانون الأحوال الشخصية خاصة أنه لا توجد لديه أي تجارب سابقة مع هذا القانون وبعد إجراء أكثر من ٢٥ حوارا مجتمعيا مع كل أطياف المجتمع في مختلف محافظات مصر واستمعنا الي راي الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعدد من المنظمات النسائية والمؤسسات ومنها من تفاعل معنا ومنها من لم ينضم لجلسات الحوار مثل المجلس القومي للمرأة.





وأكد " فؤاد" أن المشاكل الحقيقية في القانون الحالي تكمن فى المواد الخلافية المتمثلة في سن الحضانة وترتيب الحاضنين ونظام الرؤية الحالي الذي لا يوجد له مثيل في العالم والذي أكدت وزارة الصحة في تقريرها أن نظام الرؤية الحالي يؤثر بالسلب علي الصحة النفسية للطفل وأقر بأحقية الطفل في الاصطحاب .





قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، أن المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية من أكثر المواد الملغمة لأنها تحتوي علي 3 مواد الخلافية التي تمثل أكبر مشكلات الأحوال الشخصية؛ وتقدم العديد من النواب بتعديلات علي هذه المادة والتي بدأته النائبة سهير الحادي ولاقت هجوم شديد، كما يوجد مقترح النائبة هالة أبو السعد الذي أطلق سلطة القاضي في الحكم بالمصلحة الفضلي للطفل ويتم التقييم كل عامين.





أكد "فؤاد" على أنه علي الأب والأم أن يتحملوا مسئولية أبنائهم ولا داعي لإقحام أطراف أخري في العلاقة بينهم مثل ما يحدث في القانون الحالي.





أضاف أنه في ١٣ يناير ٢٠١٩ قامت اللجنة التشريعية بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية وتم تأجيل المناقشة لعدم ورود رأي جهات إبداء الرأي كالمجلس القومي للمرأة والأزهر؛ وأعطت اللجنة التشريعية مهلة أخيرة لهذه الجهات لإرسال تعليقاتها علي مشروع القانون حتي أول إجتماع للجنة في فبراير والي الآن لم ترسل هذه الجهات تعليقاتها الي مجلس النواب ولم تستكمل اللجنة التشريعية جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.





وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، أن مؤسسة الأزهر تعرضت لهجوم شديد من الرجال والنساء بسبب عمله مشروع قانون للأحوال الشخصية علي الرغم من أن العمل علي مشروعات قوانين ليس دور المؤسسة الدينية؛ فقد تجاهل الأزهر دوره في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المعروضة علي البرلمان وتسبب في تعطيل السلطة التشريعية عن عملها.





وأضاف "فؤاد"، أنه تلقي تأكيدات من مجلس الوزراء أن المجلس القومي للمرأة لم يتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية؛ وتسبب تجاهل القومي للمرأة والأزهر لإبداء الرأي في مشروعات القوانين المرسلة لهم من البرلمان في تعطيل عمل المجلس وزيادة معاناة المواطنين من الرجال والنساء.





أشار إلى أنه علي مجلس النواب بدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية حيث أن القانون الحالي لم يعد يرضي الرجال والنساء، كما أنه إن لم يستطع الطرفان الحياه مع بعضهما فلا بد من إعلاء المصلحة الفضلي للطفل، مؤكدا أنه منفتح علي الجميع وتقبل جميع وجهات النظر من أجل إقرار قانون يمحو جميع مساوئ القانون الحالي سواء نفقات وتنفيذ أحكام ورؤية واصطحاب وغيرها من المشكلات التي تواجه المواطنين.





قال أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن من حق الطفل الحياة في كنف أسرته ولكن عادة يحدث العكس فعند الإنفصال أول ما يحرم منه الأطفال آباءهم ومن الحياة بين والديهم بشكل طبيعي بل تقوم الأم بعمل محاضر عدم تعرض وإذا حاولنا التواصل مع أبنائنا نفاجأ بمحاضر لخطف طفل كما أننا نحرم من متابعة أولادنا دراسيا بسبب الولاية التعليمية التي تمنح للطرف الحاضن وهي الأم التي منحها القانون الحالي حضانة أبدية.





أشار "عز" إلى أن أماكن الرؤية أماكن غير آدمية يشاهد فيها أطفالنا مهازل من بلطجة ومشاجرات تؤثر بالسلب علي نفسيته وهو ما يضعنا تحت ضغط نفسي رهيب، حيث إنها السبيل الوحيد للتواصل مع أبنائنا مما يوجب علي المشرع التدخل وتغيير القانون الحالي والنص علي الاصطحاب الذي تطبقه جميع دول العالم بما فيها الدول العربية".





وأضاف المتحدث بأسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن دار الإفتاء أقرت بضرورة الإصطحاب، وأنه لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا ينتقص من حق الحاضنة في حين قال الشيخ أحمد الطيب أن الاصطحاب يجب أن يكون بموافقة الحاضنة وأنه ينحاز للطرف الضعيف وهو موقف غير مقبول وكان الأولي أن يقف مع الحق ويتحدث بالعدل.





أكد "عز"، ضرورة الأخذ بتقرير وزارة الصحة حول الاصطحاب مراعاة لنفسية الطفل وتنشئته تنشئة سوية كما يجب تخفيض سن الحضانة الحالية حيث أنه تم رفع سن الحضانة بحجة تفرغ النساء ولكننا حاليًا نري النساء في جميع مجالات العمل جنبا الي جنب مع الرجال فلم يعدن يملكن الوقت الكافي لتربية الأبناء وهو ما يستوجب تطبيق الرعاية المشتركة لرعاية أبنائنا وتنشئتهم تنشئة سوية.





وقال الداعية الإسلامي مصطفى الأزهري، إن الأسرة هي عماد المجتمع وحدوث أي خلل فيها يعني تدمير المجتمع.





أكد "الأزهري"، أنه بعد الكثير من الدراسات تبين أن العادات والتقاليد سبب رئيسي من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق وضياع الأسرة، كما أنه ليس لدينا ثقافة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لذا لابد من تهذيب النفس البشرية، مشيرا إلي أن الشريعة الإسلامية مظلومة بين بعض رجال المؤسسة الدينية حيث أنهم ينتقدون دون وجه إعتراض؛ كما أن هناك خللاً في التواصل بين المؤسسة الدينية وباقي مؤسسات الدولة وهو ما استدركته المؤسسة مؤخرا وقامت بعمل دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج.



