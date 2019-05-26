في رمضان.. إليك العدد المسموح للقهوة بعد الإفطار

بعد ساعات طويلة من الصيام في نهار رمضان، ينتظر الكثير لحظات ما بعد الإفطار من أجل إعداد كوب قهوة يعوض صيام اليوم، فاعتاد الكثير على تناول القهوة صباحًا قبل البدء في العمل، لكن بمجرد أن يحل شهر رمضان، نعاني من الصداع بسبب الحرمان من الكوب الصباحي، فيعوضه البعض بكميات كبيرة بعد الإفطار.



ورغم أن القهوة فوائدها كثيرة، إلا أن الإفراط في تناولها ضار بالصحة، فالبعض يتناول القهوة مرات عديدة خلال ساعات قليلة بين الإفطار والسحور، وهي عادة غير صحية، وتسبب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وبحسب موقع healthline، فإن شرب ست أو أكثر من القهوة يوميًا يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 22%.



وفي أول دراسة لاختبار الحدود العليا للاستهلاك الآمن للقهوة من حيث علاقتها بصحة القلب والأوعية الدموية ، درس الباحثون كمية القهوة التي استهلكها 347.077 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عامًا ثم قارنوا مجاميع القهوة بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.



واكتشف الباحثون أن المقاييس تتحرك نحو الخطر عندما تصل إلى فنجان القهوة السادس وما بعده، وفي هذه الحالة تؤثر القهوة تأثيرًا سلبًا على صحة القلب، وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وفي رمضان، ونظرًا لضيق الوقت بين الإفطار والسحور، فيمكنك تناول 2 كوب قهوة فقط، أحدهما بعد الإفطار بساعة، والآخر بعده بـ 3 ساعات، من أجل الحفاظ على صحة القلب وضغط الدم السليم.