خلال شهرين.. 10% ارتفاعا فى سعر الوحدات السكنية لهذه الأسباب

توقع المهندس محمد البستانى، مطور عقارى، أن تشهد أسعار الوحدات السكنية "شقق وفيلات" ارتفاعا يتراوح بين 10% و15% خلال الشهرين المقبلين بدافع من زيادة أسعار المحروقات المتوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأضاف "البستانى" فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن زيادة أسعار الطاقة بشكل عام وخاصة المحروقات تدفع فى اتجاه زيادة أسعار مواد البناء المختلفة، وهو ما ينعكس مباشرة على الوحدات السكنية التى تذهب نحو 40% من تكلفتها لمواد البناء المتنوعة، بخلاف سعر الأرض وتكلفة تنسيق الموقع والمرافق والتشطيبات.



وأشار "البستانى" إلى أن الشركات تسعي دائما لامتصاص الزيادة وتحميلها لهامش الربح الخاص بها بعد تضاؤل قدرة المواطنين الشرائية فى الفترة الأخيرة، وحاليا تحصل الشركات على أقل هامش ربح ممكن لذا فأى زيادات جديدة فى التكلفة نضطر لتحميلها للسعر الوحدة السكنية.



أكد أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت معدلات كبيرة لارتفاع الأسعار بسبب زيادة التكلفة بشكل كبير خاصة مع ارتفاع سعر الأراضى ومواد البناء بنسب كبيرة فى فترة بسيطة بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "التعويم، ولكن فى نفس الوقت تم إنهاء المضاربات التى كانت تؤثر على كل السلع وتخلق تفاوت يومي كبير بالأسعار.