ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بث مباشر.. مباراة روما وبارما في الدوري الإيطالي

الأحد 26/مايو/2019 - 02:07 م
فريق روما
فريق روما
محمد السعيد
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة روما وبارما، اليوم الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتاج روما إلى الفوز، مع هزيمة كلا من إنتر وميلان، من أجل حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يدخل فريق بارما المباراة بدون أي أهداف، بعدما حسم بقائه في الكالتشيو.

ويحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بارما المركز الـ 13 برصيد 41 نقطة.

ترشيحاتنا

سد النهضة.. نصر الدين يكشف خطط إسرائيل الخبيثة لاستغلال إفريقيا ضد مصالح مصر

محمد دحلان يكشف خطورة صفقة القرن

صلاة التهجد.. تعرف على أفضل عدد ركعات لأدائها

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

الشقة بـ 20 جنيها .. كيف كانت إعلانات العقارات في مصر زمان | نوستالجيا

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

لعنة أهلاوية تفيد الزملكاوية.. نجمان يغيبان عن الإسماعيلي لنهاية الموسم

تايم سبورت .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

خبر أبيض.. ممدوح عباس يوجه رسالة للزمالك قبل مواجهة بركان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين