تفاصيل اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف في الفلبين

أكد سفير السعودية في الفلبين، الدكتور عبدالله البصيري، سفارة المملكة في مانيلا ووزارة الخارجية السعودية مهتمة وحريصة جدًا على جميع التفاصيل ومتابعتها بشأن اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف، اختفى في مقاطعة أوكيدنتال ميندورو المحتلة جنوب البلاد، بطائرة تدريب.





وقال السفير السعودي في تصريحات أدلى بها لموقع «العربية.نت» اليوم الأحد «فور تلقينا خبر اختفاء الطيار عبدالله الشريف، صباح يوم السبت، من قبل شقيقه محمد، كونت السفارة فريق عمل وتواصلت مع الجهات المختصة الفلبينية، وبدأ البحث حسب الإحداثيات المبلغ عنها».





وأضاف البصيري أن «السفارة تؤدي كامل واجبها تجاه اختفاء الطيار عبدالله الشريف، ونحن حريصون جدًا على بذل كل الجهد والدعم في سبيل الوصول لنتائج إيجابية، فمنذ يوم اختفاء الطيار السعودي ونحن نعمل على قدم وساق مع جميع الأجهزة الأمنية في الفلبين، وتم إصدار بيان أولي من قبل هيئة الطيران المدني في الفلبين، بوجود بعض آثار حطام الطائرة، إلا أننا لم نصدر بيانًا حينها رغبةً من شقيق وعائلة عبدالله، التي رأت عدم ذكر ذلك، وتقديرًا لمشاعرهم لم نقم بإصدار البيان».





وفيما يخص الدعم والمساعدة قال السفير السعودي في الفلبين: «زارني عبدالمجيد الشريف في المكتب، وطلب منا الدعم ومعدات وأجهزة لعملية البحث، وفورًا قمنا بمخاطبة الجهات المعنية في الفلبين من وزارة الدفاع وخفر السواحل والجوية والشرطة لتوفير كل ما يلزم، وتم الرد علينا بإرسال اسم مفوض ليتم التواصل معه فورًا، وهذا ما تم عمله، كما أن مندوب السفارة متواجد الآن برفقة عائلة عبدالله، للمساعدة وإجراء كافة المتطلبات».





وحول الاتصال الذي ورد لجوال عبدالله وتم التجاوب معه، قال البصيري: وصلنا خبر الاتصال، وتم التعامل معه بجدية، وأرسلنا كافة البيانات للأجهزة الأمنية، ليتم رصد موقعه



