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منوعات

بعد 6 سنوات.. التاكسي الطائر سيقدم خدماته للعالم

الأحد 26/مايو/2019 - 12:23 م
صدى البلد
أحمد شريف
قال رئيس الاتصالات في شركة Lilium للطيران الألماني لأوليفر ووكر جونز، إن خلال الست سنوات المقبلة سيقدم التاكسي الطائر خدماته بعدد من مدن العالم.

وكشفت الشركة الأسبوع الماضي، عن التصميم للطائرة الكهربائية ذات الخمسة مقاعد حيث أكملت الطائرة رحلتها في الإقلاع والهبوط الشهر الماضي في أول تجربة لها، وفقًا لما نشرته قناة روسيا اليوم.

فيما سيكون سعر الرحلات الجوية تنافسية مقارنة بالسفر عبر المركبات الأخرى، بحسب ما أعلنه رئيس الشركة الطيران الألمانية.

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