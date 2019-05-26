تامر مجدي: تحركات في أسعار الأسمنت بسبب زيادة الكهرباء والمحروقات

توقع المهندس تامر مجدى العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء عن فيكا مصر، أن تشهد أسعار الأسمنت تحركات خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والزيادة المتوقعة فى سعر المحروقات.



وأوضح مجدى فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الطاقة سواء محروقات أو كهرباء تمثل النسبة الأكبر من تكلفة إنتاج الأسمنت، وزيادة سعر الطاقة تدفع مباشرة فى اتجاه زيادة أسعار مواد البناء بشكل عام والأسمنت بشكل خاص.



وتابع، أن نحو 50% من تكلفة المنتج تذهب للطاقة، مشيرا إلى أن السوق المصرى تشهد إنتاجا كبيرا من الأسمنت وفائضا كبيرا كذلك، ويجب أن يتم الاستفادة من الفائض عن طريق التصدير لدول الجوار خاصة الدول التى تحتاج لإعادة الإعمار، ولدينا فائض يقترب من 30 مليون طن سنويا وهو رقم ضخم يجب أن يتم استغلاله بشكل جيد.