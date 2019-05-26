ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تامر مجدي: تحركات في أسعار الأسمنت بسبب زيادة الكهرباء والمحروقات

الأحد 26/مايو/2019 - 12:39 م
مجدى
مجدى
آمنة عبدالعظيم
توقع المهندس تامر مجدى العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء عن فيكا مصر، أن تشهد أسعار الأسمنت تحركات خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والزيادة المتوقعة فى سعر المحروقات.

وأوضح مجدى فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الطاقة سواء محروقات أو كهرباء تمثل النسبة الأكبر من تكلفة إنتاج الأسمنت، وزيادة سعر الطاقة تدفع مباشرة فى اتجاه زيادة أسعار مواد البناء بشكل عام والأسمنت بشكل خاص.

وتابع، أن نحو 50% من تكلفة المنتج تذهب للطاقة، مشيرا إلى أن السوق المصرى تشهد إنتاجا كبيرا من الأسمنت وفائضا كبيرا كذلك، ويجب أن يتم الاستفادة من الفائض عن طريق التصدير لدول الجوار خاصة الدول التى تحتاج لإعادة الإعمار، ولدينا فائض يقترب من 30 مليون طن سنويا وهو رقم ضخم يجب أن يتم استغلاله بشكل جيد.

ترشيحاتنا

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

طلاب أولى ثانوي عن الرياضيات: الرسم على التابلت صعب وضيع وقتنا ..صور

علامات ليلة القدر.. 7 أمور تشعرك بها

نشرة الفن الصباحية.. رجاء الجداوي في وعكة صحية.. ملياردير يطلب الزواج من حبيبته بـ مهرجان كان.. فنان يلقى مصرعه بعد شهر من زفافه.. ياسمين عبد العزيز بـ الحجاب

أصبحت رجل البيت.. امرأة تضرب زوجها على وجهه 52 مرة أمام الناس

السيستم نجح .. 380 ألف طالب يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا الآن

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

مضاد حيوى طبيعي يخلص الجسم من السموم.. 10 فوائد لتناول هذا المشروب على الإفطار

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين