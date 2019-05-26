ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات أول الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.



عززت من ارتفاع المؤشرات مشتريات المستثمرين المحليين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.



ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.2%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.15%.



وزاد مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.31%.