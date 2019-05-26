رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات في 3 كليات

أجرى الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية للجان الامتحانات بالجامعة، بمرافقة الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



تضمنت الجولة التفقدية لجان الإمتحانات بكلية العلوم والحاسبات والمعلومات والآداب، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من انضباط اللجان وتطبيقها للضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.



كما استطلع آراء الطلاب حول الامتحانات وتوافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.



كما تفقد رئيس الجامعة، طابور الصباح لطلاب دورة التربية العسكرية مؤكدا أهميتها فى توعية الطلاب بمبادئ الانضباط والإلتزام و حب الوطن والعطاء دون انتظار مقابل وهى المبادئ التى يجب ان يتحلى بها كل الشباب المصرى.



جاء ذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة.