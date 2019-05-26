حكم دعاء القنوت فى صلاة التراويح والفجر .. خالد الجندى يجيب

قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن دعاء القنوت في الوتر سنة عند الأحناف والمالكية والحنابلة أنما الشافعية لا يرونه سنة، والمالكية يرونه مؤكدًا، وبالتالي يجوز دعاء القنوت في الوتر وفي الفجر أيضًا.



وأضاف الجندي خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، أنه يجوز دعاء القنوت في صلاة الفجر، لأن دعاء القنوت هو تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أننا في هذا العصر لا ندعي الله عز وجل لأن الصحابة كانوا يظلون نصف يومهم في دعاء مع الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى « قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا».