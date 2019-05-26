ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم دعاء القنوت فى صلاة التراويح والفجر .. خالد الجندى يجيب

الأحد 26/مايو/2019 - 12:40 م
دعاء القنوت
دعاء القنوت
إيمان طلعت
قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن دعاء القنوت في الوتر سنة عند الأحناف والمالكية والحنابلة أنما الشافعية لا يرونه سنة، والمالكية يرونه مؤكدًا، وبالتالي يجوز دعاء القنوت في الوتر وفي الفجر أيضًا.

وأضاف الجندي خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، أنه يجوز دعاء القنوت في صلاة الفجر، لأن دعاء القنوت هو تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أننا في هذا العصر لا ندعي الله عز وجل لأن الصحابة كانوا يظلون نصف يومهم في دعاء مع الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى « قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا».

ترشيحاتنا

شاهد.. سعوديات يمارسن الجري مع الرجال في شوارع المملكة

بإطلالة جريئة.. دوللي شاهين تستفز الجمهور في رمضان

الأسعار نزلت الأرض.. هبوط قيمة هواتف هواوي في سوق المستعمل

قبل نهائي دوري الأبطال .. ليفربول لـ محمد صلاح: تقدر تطير من غير جناحات

سد النهضة.. نصر الدين يكشف خطط إسرائيل الخبيثة لاستغلال إفريقيا ضد مصالح مصر

بالبيض والحجارة.. تلاميذ ابتدائية يعتدون على مراقبتهم في الشارع.. فيديو

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

مضاد حيوى طبيعي يخلص الجسم من السموم.. 10 فوائد لتناول هذا المشروب على الإفطار

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين