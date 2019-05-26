صلاح حليمة: مصر تلعب دورا محوريا داخل القارة الأفريقية.. فيديو

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية، أن هناك إنجازات تحققت داخل القارة الأفريقية قبل إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، لافتا إلى أن منظمة الصحة الأفريقية أنشئت عام 1963.



أشار "حليمة" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أن الهدف من إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية هو التعاون بين الدول في الإطار السياسي وفي عملية التعاون الاقتصادي والتنمية.



واردف انه المنظمة حققت إنجازات ونجاحات كثيرة خلال هذه الفترة ، خاصة خلال فترة التحرر السياسي، مشيرا إلى أن مصر كان لها دورا محوريا داخل القارة قامت به مصر سواء كان دعم سياسي أو عسكري.