ليس للأطفال فقط.. تناول اللبن له أهمية كبيرة في رمضان.. فيديو

عرضت فضائية "سي إن إن بالعربي"، صباح اليوم الأحد، تقريرا حول أهمية اللبن فى الإفطار والسحور خاصة على معدة الصائم.



سواء كنت تحب شرب اللبن العيران أو أكله بالملعقة، ينصح خبراء التغذية بتناوله دائما، وخصوصا في رمضان.



فاللبن غني بالكالسيوم، وتناول كوبين منه يوميا يغطي نصف احتياجات الجسم من هذا العنصر.



وتقول خبيرة التغذية رزان شويحات، إن للبن أهمية خاصة للمعدة بالتحديد لاحتوائه على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم الجهاز المناعي وتحمي أجسادنا من الالتهابات والأمراض.



واللبن مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من المشاكل الهضمية، كما أنه يمكن أن يكون بديلا جيدا للأشخاص الذي يعانون من حساسية اللاكتوز.



قبل الإفطار تذكر أن بإمكانك تناول اللبن على شكل "سموثي"، وتقديمه أيضا للأطفال بخلطه مع الفواكه والثلج بالخلاط.