ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عقدة 5948 يوماً تطارد الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 12:29 م
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
محمد السعيد
بعد غياب طويل عن التتويج بالبطولات الأفريقية، يحلم فريق الزمالك برفع لقب الكونفيدرالية، الليلة، عندما يواجه فريق نهضة بركان، في إياب نهائي البطولة، وذلك بعد غياب دام 16 عامًا عن آخر تتويج أفريقي للأبيض.

وتراجع الزمالك مستوى في السنوات الأخيرة، جعله يبتعد عن منصات التتويج الأفريقية، حيث إن آخر لقب قاري للأبيض، كان كأس السوبر الأفريقي في 7 فبراير 2003، على حساب الترجي التونسي.

وطال الانتظار ولم يتحمل القلب يتحمل انكسارًا آخر، هذا هو حال لسان جماهير الزمالك، التي لم تشهد تتويجا إفريقيا لفريقها منذ 5948 يومًا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الزمالك أمام نهضة بركان بهد دو رد، سجله لابا كودجا، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين أو أكثر، من أجل التتويج بلقب الكونفدرايلة لأول مرة في تاريخ الفارس الأبيض.

ترشيحاتنا

الدولار بـ 17.08 .. أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم 26-5-2019 .. فيديو تفصيلي

تسريب صور امتحان رياضيات أولى ثانوي عبر فيس بوك

ممثل مصر.. أحمد شوبير يوجه رسالة للزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

حالة واحدة يجوز فيها توزيع زكاة الفطر بعد العيد.. تعرف عليها

قبل نهائي دوري الأبطال .. ليفربول لـ محمد صلاح: تقدر تطير من غير جناحات

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

ممثل مصر.. أحمد شوبير يوجه رسالة للزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

تايم سبورت .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

خبر أبيض.. ممدوح عباس يوجه رسالة للزمالك قبل مواجهة بركان

احتجاجا على قرارات جهاد جريشة بنهائي دوري الأبطال.. الوداد يعقد مؤتمرا صحفيا

قبل نهائي دوري الأبطال .. ليفربول لـ محمد صلاح: تقدر تطير من غير جناحات

نهائي الكونفدرالية .. مهاجم الأهلي المنتظر يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين