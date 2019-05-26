عقدة 5948 يوماً تطارد الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية

بعد غياب طويل عن التتويج بالبطولات الأفريقية، يحلم فريق الزمالك برفع لقب الكونفيدرالية، الليلة، عندما يواجه فريق نهضة بركان، في إياب نهائي البطولة، وذلك بعد غياب دام 16 عامًا عن آخر تتويج أفريقي للأبيض.





وتراجع الزمالك مستوى في السنوات الأخيرة، جعله يبتعد عن منصات التتويج الأفريقية، حيث إن آخر لقب قاري للأبيض، كان كأس السوبر الأفريقي في 7 فبراير 2003، على حساب الترجي التونسي.





وطال الانتظار ولم يتحمل القلب يتحمل انكسارًا آخر، هذا هو حال لسان جماهير الزمالك، التي لم تشهد تتويجا إفريقيا لفريقها منذ 5948 يومًا.





وكانت مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الزمالك أمام نهضة بركان بهد دو رد، سجله لابا كودجا، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.



