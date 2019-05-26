مواهب بورسعيدية في ملتقى القدرات الخاصة

فى ثانى ليالى ملتقى بورسعيد الأول لذوى القدرات الخاصة، الذي ينظمه فرع ثقافة بورسعيد بحديقة الفرما، قدمت فرقة رواد الماريونيت بالأسكندرية عرضا فنيا بالعرائس، أعقبه تقديم فرقة تحدى الإعاقة للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة الشاطبي تابلوهات استعراضية معبرة عن التراث السكندرى، تلاها فقرة شعرية للموهبة إبراهيم الشواربى.



ثم غناء فردى لمواهب جمعية التثقيف الفكرى ببورسعيد ، حيث غنت الموهبة إسراء "أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد" وغنت الموهوبة جنا "الشمس البرتقالى" و نى الموهبة محمد ياسر "القلب يعشق كل جميل".



ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية التابعة لجمعية التثقيف الفكرى تابلوهات راقصة على أنغام السمسمية وسط حضور جماهيري كبير.