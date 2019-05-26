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أخبار البلد

النرويجية للعدالة: منظمات مشبوهة تسعى لإثارة الفوضى والتخريب

الأحد 26/مايو/2019 - 01:36 م
صدى البلد
قال طارق عناني رئيس المنظمة النرويجية للعدالة والسلام بأوسلو إن هناك عدة منظمات تعمل تحت أغطية كثيرة بأهداف تخص الممولين والجهات التى تنتمى لهم وعادة ما تكون جهات استخباراتية أو لها أهداف خاصة أو مشروعات محددة الأهداف والمعالم.

وأكد أن تلك المنظمات كانت ولا تزال إحدى أدوات التخريب وإثارة الفوضى فى مصر منذ قيام الثورة، لأنه لا يوجد أى جهة فى العالم تهب المال أو تعطيه لأحد دون مقابل، ودون هدف واضح ومحدد يخص الجهة الممولة، وأى تبسيط فى فهم هذا الموضوع أو الحديث فيه يعنى السذاجة والغفلة.

وأوضح أن مصر تعرضت منذ قيام الثورة وحتى الآن لهجمة منظمة من قبل ما يسمى بالمنظمات المشبوهة العاملة فى مجال المجتمع المدنى، ونحن لا نعرف ما هى مصلحة هذه الجمعيات فى العمل فى مصر.

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