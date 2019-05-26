طاقة النواب توصي بسرعة الترخيص لإنشاء مستودع اسطوانات البوتاجاز في منطقة الهوارية بالإسكندرية

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم بضرورة الإسراع في الترخيص لانشاء مستودع اسطوانات البوتاجاز في منطقة الهوارية قبلي ونجع حبون القبلي بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية.



وناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني برئاسة النائب عصام بركات وكيل اللجنة طلب النائب طارق السيد نائب الإسكندرية والذي طالب فيه بسرعة الترخيص لإنشاء مستودعات بتلك المناطق رحمة بالأهالي ولعدم استغلالهم من قبل السريحة وبعض المستغلين للأزمة القائمة بعدم وجود مستودع قريب منهم.



من جانبه أكد مصطفي سيد أحمد مدير عام الشئون التجارية بشركة بتروجاز أن الشركة ليس لديها مانع علي الإطلاق في الترخيص لإنشاء مستودع ولكن هناك إجراءات لا بد أن تتخذ وهي بعيدة كل البعد عن الشركة أو وزارة البترول.



وأضاف أن من يحدد الترخيص وإنشاء المستودع هو قرار المحافظ وليس الشركة حيث يتم العرض علي المحافظ وبالتنسيق والتعاون مع التموين يتم الموافقة علي الترخيص من عدمه.

