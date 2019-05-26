طلاب أولى ثانوي بالفترة الثانية قبل امتحان الرياضيات: الشكاوى خوفتنا.. والمنهج مش سهل.. صور

انطلق صباح اليوم ماراثون امتحانات أولي ثانوي للأسبوع الثاني علي التوالي بنظام التابلت بمدرسة الوراق الثانوية، ويستعد طلاب الفترة الثانية لأداء امتحان الرياضيات بعد أن تباينت الآراء حوله من طلاب الفترة الأولي.



أشارت شيماء رزق طالبة بالصف الأول الثانوي لصدي البلد، إلي قلقها بشأن امتحان اليوم نظرا لصعوبة المنهج بالأساس لافتة إلي أن قلقها لا يتعلق بنظام التابلت أو الورقي ولكن بالمنهج ذاته.



أوضحت هدي محمود أن الامتحان علي التابلت أصبح لا يمثل قلقا لها لمرور بعض الامتحانات بدون مشاكل قائلة "اتعودنا علي التابلت" ولا يمثل مصدر قلق.



كما أعربت هبة خالد عن خوفها من الهندسة وحساب المثلثات بعد سماع شكاوي زملائها بالفترة الأولي قائلة "الشكاوي خوفتنا"، لافتة إلي استعدادها قبل الامتحان بحل كثير من المسائل الرياضية مع المعلمين.



ذكرت ميادة شريف أنها مستعدة للامتحان ولكن تقلق من أن يكون الوقت غير كاف خاصة أن مادة الرياضيات تحتاج لوقت أكثر من أي مادة أخري للتفكير والمراجعة.



ووفقا للجدول المعتمد، يؤدي الطلاب اليوم الأحد 26 مايو 2019 امتحان الرياضيات، ويؤدي الطلاب يوم الأثنين 27 مايو 2019 امتحان الفلسفة، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو 2019 امتحان التاريخ، ويؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 امتحان الكيمياء.