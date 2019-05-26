ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طلاب أولى ثانوي بالفترة الثانية قبل امتحان الرياضيات: الشكاوى خوفتنا.. والمنهج مش سهل.. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 01:28 م
صدى البلد
ياسمين سامي - عدسة: هدير عبدة
انطلق صباح اليوم ماراثون امتحانات أولي ثانوي للأسبوع الثاني علي التوالي بنظام التابلت بمدرسة الوراق الثانوية، ويستعد طلاب الفترة الثانية لأداء امتحان الرياضيات بعد أن تباينت الآراء حوله من طلاب الفترة الأولي.

أشارت شيماء رزق طالبة بالصف الأول الثانوي لصدي البلد، إلي قلقها بشأن امتحان اليوم نظرا لصعوبة المنهج بالأساس لافتة إلي أن قلقها لا يتعلق بنظام التابلت أو الورقي ولكن بالمنهج ذاته.

أوضحت هدي محمود أن الامتحان علي التابلت أصبح لا يمثل قلقا لها لمرور بعض الامتحانات بدون مشاكل قائلة "اتعودنا علي التابلت" ولا يمثل مصدر قلق.

كما أعربت هبة خالد عن خوفها من الهندسة وحساب المثلثات بعد سماع شكاوي زملائها بالفترة الأولي قائلة "الشكاوي خوفتنا"، لافتة إلي استعدادها قبل الامتحان بحل كثير من المسائل الرياضية مع المعلمين.

ذكرت ميادة شريف أنها مستعدة للامتحان ولكن تقلق من أن يكون الوقت غير كاف خاصة أن مادة الرياضيات تحتاج لوقت أكثر من أي مادة أخري للتفكير والمراجعة.

ووفقا للجدول المعتمد، يؤدي الطلاب اليوم الأحد 26 مايو 2019 امتحان الرياضيات، ويؤدي الطلاب يوم الأثنين 27 مايو 2019 امتحان الفلسفة، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو 2019 امتحان التاريخ، ويؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 امتحان الكيمياء.
طلاب أولى ثانوي بالفترة الثانية قبل امتحان الرياضيات: الشكاوى خوفتنا.. والمنهج مش سهل.. صور
طلاب أولى ثانوي بالفترة الثانية قبل امتحان الرياضيات: الشكاوى خوفتنا.. والمنهج مش سهل.. صور
طلاب أولى ثانوي بالفترة الثانية قبل امتحان الرياضيات: الشكاوى خوفتنا.. والمنهج مش سهل.. صور
طلاب أولى ثانوي بالفترة الثانية قبل امتحان الرياضيات: الشكاوى خوفتنا.. والمنهج مش سهل.. صور
طلاب أولى ثانوي بالفترة الثانية قبل امتحان الرياضيات: الشكاوى خوفتنا.. والمنهج مش سهل.. صور
طلاب أولى ثانوي بالفترة الثانية قبل امتحان الرياضيات: الشكاوى خوفتنا.. والمنهج مش سهل.. صور
طلاب أولى ثانوي بالفترة الثانية قبل امتحان الرياضيات: الشكاوى خوفتنا.. والمنهج مش سهل.. صور

ترشيحاتنا

لعنة أهلاوية تفيد الزملكاوية.. نجمان يغيبان عن الإسماعيلي لنهاية الموسم

ليلة القدر وميلاد هلال العيد.. ظهور التربيع الأخير لـ قمر رمضان

في حكم الشريعة..آمنة نصير ترد على اعتبار الزواج العرفي زنا بقانون الأحوال الشخصية

أصبحت رجل البيت.. امرأة تضرب زوجها على وجهه 52 مرة أمام الناس

الليزر يشوه وجه هيدي كرم.. صور

الدولار بـ 17.08 .. أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم 26-5-2019 .. فيديو تفصيلي

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

شاهد.. أبناء فايزة كمال في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين