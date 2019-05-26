طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة لدعم صناعة الحرف اليدوية

توجه النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لدعم وتشجيع صناعة الحرف اليدوية في مصر.



وقال سليم فى بيان صحفى له: "بدأت صناعة الحرف اليدوية، التي تحمل طابع ثقافي مصري، وترمز لحضارتنا، تتوارى، وأصبحت مهددة بالاندثار، بعد أن كانت تشكل القوة الإنتاجية الثانية بعد الزراعة، وبمثابة الصناعة الوطنية الثقيلة بمصر".‏



وأضاف "سليم"، أن عددا كبيرن من العاملين بقطاع "الحرف اليدوية"، في تراجع مستمر؛ لعدم تلقيهم الدعم الذي يشجعهم على استمرارهم في المهنة، فيما يرى آخرون أن إقامة المعارض وفتح أسواق محلية يساعد في تسويق منتجاتهم وتنمية القطاع.



ولفت نائب الإسكندرية، إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبق وإن أعلن الرئيس السيسي بوضوح أنه يشجع إقامة العديد من المشروعات والصناعات الحرفية، ولابد من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإقامة مشروعات يدوية، وبجودة عالية.



وأوضح أن أبرز المشاكل التي تواجه الحرف اليدوية هي التمويل وخاصة بعد تعويم الجنيه، وغلاء المواد الأولية، والخامات، ورفض المنتجين الدفع بالآجل.



وأكد عضو البرلمان، على أهمية وجود برنامج زمني وضعته الوزارة لتصدير المنتجات اليدوية للخارج، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة التابع لوزارة الصناعة، وإقامة دورات تدريبية من قبل الوزارة لصغار المنتجين للارتقاء بمستوى منتجاتهم، وجعلهم قادرين على المنافسة، وضرورة فتح أسواق على مستوى الجمهورية، ووضع خطة تسويقية للمنتجات بجميع المحافظات.