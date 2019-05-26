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لمخالفتها المعايير المهنية.. نائب يطالب بتوقيع عقوبات على الأعمال الفنية المتجاوزة

الأحد 26/مايو/2019 - 01:31 م
ممتاز دسوقي، عضو
ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
فريدة محمد
طالب ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة التصدي للتجاوزات التي تحدث في دراما رمضان هذا العام، وعدم الاكتفاء بالحديث عن أرقام ومعدلات التجاوزات بكل مسلسل، وهو أمر لا يسمن ولا يغني من جوع، مطالبا بتوقيع عقوبات صارمة تصل إلى وقف البث طالما أن المخالفات لم يتم تجنبها أو حذفها حتى بعد التحذير.

أشار "دسوقي" فى بيان صحفى له إلى ضرورة ضبط المحتوى الإعلامي والإعلاني والدرامي في رمضان وفي أي وقت، وبشكل خاص الأعمال الدرامية لما لها من تأثير كبير على الجمهور، وتحديدًا فئة الشباب، حيث أنها تساهم في تغيير سلوكهم وأخلاقياتهم وتعاملاتهم سواء للأفضل أو للأسوء.

وأكد "دسوقي" أن فكرة تخصيص جائزة لأفضل مسلسل حرص على القيم والتقاليد المصرية، ولم يخالف الأكواد والمعايير المهنية، تعتبر فكرة جيدة ومشجعة على الالتزام من جانب صناع الدراما.

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