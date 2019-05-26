الحلم يتحقق.. منطقة تجارة حرة أفريقية حيز التنفيذ.. مصر تنجح في التقارب بين شعوب القارة.. مراقبون: خطوة جيدة نحو النهوض بالقارة السمراء

عبد الخالق: منطقة التجارة الحرة القارية علامة مضيئة في تاريخ مصر

خبير: منطقة تجارة حرة أفريقية خطوة للتقارب بين شعوب القارة

خبير: الحرة الأفريقية تساهم في دعم التجارة بين القاهرة ودول القارة





حلم طال انتظاره.. ولكن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ساهم في دخوله حيز التنفيذ.. فقد أٌعلن مؤخرًا بدء تنفيذ الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة افريقية بداية من الثلاثين من الشهر الجاري ، الأمر الذي رحب به عدد من المراقبين الذين وصوفوها بالخطوة الجيدة نحو تحقيق النهوض بشعوب القارة .





ألقى السفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم المصري لدى الإتحاد الأفريقي باسم الرئاسة المصرية للاتحاد كلمة بمناسبة احتفالية المنظمة بيوم أفريقيا ، حيث استعرض السفير المصري أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد وما تحقق علي صعيد تنفيذها.





كما تحدث عبد الخالق ايضا في كلمته عن العلامات المضيئة التي يشهدها عام الرئاسة وفي مقدمتها إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتدشين قمم تنسيق التكامل الإقليمي ، مسلطا الضوء على خارطة الفعاليات الأفريقية التي استضافتها مصر وتستضيفها خلال العام.





واختتم مندوب مصر الدائم لدي الاتحاد الأفريقي قائلا " تستمر رؤية الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية في الهام جميع الأفارقة في استكمال تحقيق حلم الوحدة الأفريقية".





كما اعتبر الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية في إفريقيا، تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية بمثابة فاتحة خير علي مصر ودول القارة؛ مؤكدا أن تلك المنطقة تساهم في دعم التجارة بين القاهرة ودول القارة السمراء.





أوضح "شراقي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن منطقة التجارة الحرة ستساعد مصر في السيطرة على جزء كبير جدا من السوق الأفريقية الذي يعد مطمعا للكثير من الدول العالم نظرا لكبره واتساعه، مبينا أن هناك صراعات كبيرة وتنافسا شديدا بين عدد من الدول للسيطرة على السوق الأفريقية منها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا والهند.





وناشد "شراقي" بضرورة تسهيل القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير ولا سيما فيما تعلق بعلاقاتنا مع الدول الأفريقية وذلك لتسهيل نقل وحركة البضائع من وإلى القارة الأفريقية، مطالبا بضرورة الاهتمام ايضا بالبنية التحتية داخل دول القارة الأفريقية من طرق وموانئ مثل طريق القاهرة كيب تاون وحث شركات المقاولات الكبري مثل المقاولون العرب للقيام بدور كبير في إصلاح البنية التحتية الأفريقية وتجهيزها.





أثني أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، بإقامة منظمة التجارة الحرة الأفريقية، مشيرا إلي أن تلك الخطوة تساهم في التقارب بين شعوب القارة الأفريقية والشعب المصري والتكامل فيما بينهم بما يخدم المصالح الأفريقية بصفة عامة والمصالح المصرية بصفة خاصة.





وأوضح "العناني" في تصريحات خاص لـ"صدي البلد" أن تدشين منطقة التجارة الحرة الإفريقية يعد بمثابة قوة ناعمة لمصر سيساهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تسببت في توسيع الفجوة بين الشعب المصري وشعوب دول القارة.





أشار إلى أن تلك الاتفاقية تعد أيضا بمثابة مكسب يعود بالنفع على مصر اقتصاديا وتجاريا.



