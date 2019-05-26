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سناب شات تواجه تهمًا بالتجسس على مستخدمي التطبيق الأصفر.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 01:36 م
سناب شات
سناب شات
كـريـم الخـطيب
عرضت قناة «تلفزيون الآن»، تقريرا عن تطبيق «سناب شات» واتهمه بالتجسس على المستخدمين، ليقع التطبيق الأصفر في فخ التجسس.

وواجه عدد من موظفي تطبيق «سناب شات» اتهامات بالتجسس على المستخدمين وذلك بإساءة استخدام الأدوات الداخلية، وفقا ما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن موظفي تطبيق «سناب شات» يمكنهم الوصول إلي تطبيق لجمع معلومات عن المستخدمين.

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