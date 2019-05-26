لأول مرة.. 26 كفيفاً يمتحنون بمركز الإبصار بأصول دين المنصورة

انطلقت امتحانات كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، وأدى طلاب الفرقة الأولى شعبة عامة والفرقة الثالثة جميع الشعب امتحان مادة القرآن الكريم.



وتفقد الدكتور سعد شلبي عميد الكلية، الامتحانات وحث الملاحظين بتهيئة الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان في يسر وسهولة، واطمأن على جاهزية الرعاية الطبية تحسبا لأي طوارئ بسبب حرارة الجو والصيام.



كما شدد على ضرورة حضور أعضاء هيئة التدريس لتذليل وتوضيح جميع استفسارات الطلاب ومتابعة عملية الامتحان داخل الكنترولات واللجان.



وأشار إلى أنه جرى استحداث مركز الإبصار بالكلية لكي يمتحن فيه الطلاب المكفوفين، وذكر أن هذا المركز مجهز بكافة أجهزة الكمبيوتر اللازمة لحالات الطلاب المكفوفين لمن يرغب منهم في أداء الامتحان به لتجنب الأخطاء التي يقوم بها المرافق للمكفوفين في الاجابة على الأسئلة.



ويبلغ عدد الطلاب المكفوفين بالكلية 26 طالب ونظام الامتحان هذا العام لهم اختياري أما عن آلية الاستخدام فقد تم تحديد ثلاثة ايام من كل أسبوع لتدريبهم على كيفية الاستماع للمحاضرات وأداء الامتحان بواسطة الأجهزة ويتم تحويل الكتب الدراسية الورقية لكتب pdf الكترونية بواسطة برنامج خاص يقوم بقراءة هذه الكتب بصوت مسموع مع إتاحة إمكانية التنقل بين فصول أو دروس كل كتاب،، كل ذلك قد تم تدريب الطلاب عليه.