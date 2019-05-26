نصائح لتقوية جهاز المناعة.. تعرف عليها.. فيديو

قالت الدكتورة نور هشام، طبيبة، إن جهاز المناعة يعد خط الحماية الأول للجسم والدرع الحامي للإنسان ضد الأمراض والعدوى والفيروسات والخلايا والأجسام الغريبة.



لفتت "هشام" خلال لقائها ببرنامج " صباح العربية ط المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم الأحد، إلى أن نقص المناعة هو اضطراب في قدرة الجسم على مقاومة الأجسام الغريبة، الأمراض والعدوي.



أوضحت أن سوء التغذية وعدم اتباع نظام غذائي متوازن من أهم أسباب نقص المناعة، مضيفة أن نقض المناعة تحدث نتيجة الأمراض المزمنة، اضطراب النظام الغذائي للشخص، الإعتماد على الوجبات السريعة والمعلبة، الإرهاق، قلة النوم، التدخين، تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.



قدمت مجموعة من النصائح لتقوية جهاز المناعة للفرد مثل: الاهتمام بالنظام الغذائي من خلال تناول البروتينات، الأطعمة الغنية بفيتامين سي، الإكثار من شرب المياه، أخذ قسط كافي من النوم والراحة، الإهتمام بالنظافة الشخصية خاصة غسل اليدين وصحة الفم والأسنان، الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والأشخاص المصابين بالعدوى وعدم تناول المضاد الحيوية دون الرجوع للطبيب.



