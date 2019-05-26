ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ظريف: إيران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء

الأحد 26/مايو/2019 - 01:51 م
ظريف
ظريف
رويترز
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد إن طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي، ودعا الدول الأوروبية إلى عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي مع بلاده.

وأضاف ظريف خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي محمد الحكيم أن إيران تريد تأسيس علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية في الخليج وأنها اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء معها.

وقال ظريف "سنتصدى لأي جهود للحرب ضد إيران سواء كانت حربا اقتصادية أو عسكرية وسوف نواجهها بقوة".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، الداعم القوي للسعودية منافسة طهران في المنطقة، بعد هجوم هذا الشهر على ناقلات للنفط في الخليج. وحملت واشنطن إيران مسؤولية هذا الهجوم.

ونأت طهران بنفسها عن الهجوم لكن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات و1500 جندي إضافي إلى الخليج مما أثار مخاوف من احتمال نشوب صراع في المنطقة المضطربة.

وقال وزير الخارجية العراقي إن بلاده تقف مع إيران ومستعدة أن تكون وسيطا بين طهران وواشنطن مضيفا أن بغداد لا ترى في "الحصار الاقتصادي" فائدة في إشارة للعقوبات الأمريكية على طهران.

وأضاف الحكيم "نقول وبشكل واضح وصريح إننا ضد الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة. نحن نقف مع الجارة ايران في موقفها". والولايات المتحدة وإيران هما الحليفتان الرئيسيتان للعراق.

* استفتاء على البرنامج النووي

وتسعى الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على إيران مع تدهور العلاقات بين البلدين في ظل رئاسة دونالد ترامب. وكان ترامب انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما وقوى عالمية أخرى مع إيران عام 2015.

وفي طهران، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اقترح إجراء استفتاء على برنامج إيران النووي.

ومن شأن الاستفتاء على البرنامج أن يمنح زعماء إيران مساحة للمناورة وفرصة لحل الخلاف مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت "المادة 59 من الدستور (الاستفتاء) تكسر الجمود... وقد تكون الحل لأي مشكلة".

وأضاف أنه قدم اقتراحا إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بشأن إجراء استفتاء على المسألة النووية وذلك عندما كان كبيرا للمفاوضين في الملف النووي عام 2004.

ولم تجر إيران سوى ثلاثة استفتاءات منذ الثورة الإسلامية عام 1979 كان أولها للموافقة على تأسيس جمهورية إسلامية ثم لإقرار وتعديل الدستور بعد ذلك.

وقالت واشنطن إنها عززت الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة متهمة طهران بتهديد القوات والمصالح الأمريكية. ووصفت إيران التصرفات الأمريكية بأنها "حرب نفسية" "ولعبة سياسية".

وقال أحد نواب قائد الحرس الثوري الإيراني إن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط هو "الأضعف في التاريخ" رغم الحديث عن تعزيز هذا الوجود.

ترشيحاتنا

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

طلاب أولى ثانوي عن الرياضيات: الرسم على التابلت صعب وضيع وقتنا .. فيديووصور

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

بسبب سوسن بدر.. مسلسل هوجان يتصدر تويتر

قبل نهائي دوري الأبطال .. ليفربول لـ محمد صلاح: تقدر تطير من غير جناحات

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

شاهد.. أبناء فايزة كمال في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين