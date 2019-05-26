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أخبار العالم

دون تعليق على الأزمة السياسية.. رئيس النمسا يدلي بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي

الأحد 26/مايو/2019 - 02:43 م
الرئيس النمساوي ألكسندر
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
أ ش أ
أدلى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي، في إحدى المدارس بوسط فيينا.

ورفض الرئيس النمساوي التعليق على الأزمة السياسية في البلاد وعلى تصويت البرلمان، غدا الاثنين، على حجب الثقة من الحكومة المؤقتة برئاسة المستشار سباستيان كورتس.

وقال فان دير بيلين إن هناك العديد من القضايا المهمة التي يجب أن يركز عليها البرلمان الأوروبي الجديد، مشيرا إلى ضرورة بقاء أوروبا قوية وموحدة بالرغم من كل التحديات الراهنة.

يذكر أن النمسا تعيش أجواء أزمة سياسية حادة منذ تفجر "فضيحة ابيزا" والتي تورط فيها نائب المستشار ورئيس حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه، في صفقات مشبوهة وتمويل غير قانوني لحزبه من سيدة أعمال روسية، ما أدى إلى استقالته والإعلان عن انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل.

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