تراكمت سنوات.. الجيزة تزيل مقلب مخلفات كعبيش بالهرم وتبني سورا لعدم تكرارها

تمكنت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل من تحويل احدى المناطق التى يعانى سكانها من تراكم المخلفات والتراكمات بها على مدار سنوات إلى أرض ممهدة للسير وذلك بنهاية شارع كعبيش اتجاه الطريق الدائرى بحى الهرم.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تمت على مدار أسبوع بالورديات الصباحية والمسائية حيث تم تنفيذ 500 نقلة بسيارات هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات ونقلها بالمقلب العمومى بشبرامنت.



وأوضح راشد أن المحافظة تلقت شكاوى المواطنين بشأن وجود تراكمات كبيرة بالمنطقة تؤثر على المظهر العام وقد تمت الاستجابة على الفور بتوجيه الحملات لرفع المخالفات والتراكمات مؤكدًا على استكمال رفع أى تراكمات مجاورة من خلال حملات سيتم تنظيمها.



وأضاف أنه جار إنشاء سور خرسانى بطول 300 متر على أرض تابعة للإصلاح الزراعى لمنع التعدي عليها بإلقاء المخلفات والتراكمات.