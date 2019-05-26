بعد مشاركته في اختيار أطفال أمم أفريقيا.. خالد عليش: مصر قادرة على استضافة كأس العالم.. فيديو

أعرب خالد عليش، الممثل ومذيع الراديو، عن سعادته بالمشاركة في حفل اختيار الأطفال المرافقين للاعبي المنتخبات في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.



وأَضاف عليش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "سعدت بحصول مصر على حق استضافة مصر لأمم أفريقيا لأنها تفيد الوطن على المستوى الاقتصادي والسياحي والرياضي، ونتمنى استضافة كأس العالم".



وتابع: "عندما شاهدت الأطفال يلعبون فكرت بأننا يخرج لنا محمد صلاح، نجم ليفربول، من جديد والكثير من اللاعبين المحترفين في ظل الأداء الجيد الذي قدموه في هذه السن".



واختتم عليش تصريحاته قائلا: "أطالب الفنانين بالمشاركة والمساعدة في تنظيم البطولة ومساندة مصر".