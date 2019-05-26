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مرأة

وصفة سحرية لعلاج حب الشباب نهائياً

الأحد 26/مايو/2019 - 01:55 م
حب الشباب
حب الشباب
رشا عوني
يعتبر حب الشباب أزمة تعاني منها الفتيات والشباب أيضًا، فهي تظهر في سن المراهقة وقد تستمر لسنوات طويلة حتى مع تلقى العلاج المناسب، وعادة ما ينصح الأطباء بعدم استخدام أدوية أو كريمات لعلاج حب الشباب دون استشارة الطبيب لأنه يختلف من شخص لآخر، وله مراحل مختلفة.

ولأن البشرة الدهنية هي الأكثر عرضة لحب الشباب، يمكنك علاجها بشكل طبيعي من خلال وصفات طبيعية منزلية، وفقًا لموقع glowpink : 

خلطة الكركم والعسل :
اخلطي ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة من العسل الأبيض حتى تحصلي على عجينة، وقبل وضعها على وجهك، قومي بتنظيفه جيدًا باستخدام غسول البشرة، ثم ضعي الخليط على بشرتك ودلكيها لمدة دقيقتين، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك، واحرصي على تطبيق القناع مرتين أسبوعيًا.

فوائده: الكركم غني بالكركمين الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، أما العسل فهو مرطب للبشرة، كلاهما عندما يختلطان معًا يقللان من إنتاج الميلانين الإضافي وهو سبب تصبغ ندبات حب الشباب.

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