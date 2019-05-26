كسب غير مشروع.. المشدد 7 سنوات لمسئول بإدارة العمرانية التعليمية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم، ونادر محمد حسن، ومدحت سالم رمضان، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا، بالسجن المشدد 7 سنوات، لرئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية، بتهمة الكسب غير المشروع.





يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت المتهمة بالسجن 15 عامًا، ورد مبلغ وقدره 712 ألفًا و227 جنيهًا، لقيامها باختلاس مبلغ مليون و444 ألفًا و806 جنيهات من أموال الإدارة التعليمية.



