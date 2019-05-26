بقيادة لاسارتي.. الأهلي يواصل تدريباته بالتتش اليوم

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.



ويحرص المدير الفني على توجيه تعليمات خاصة للاعبين للتخلص من بعض النقاط السلبية والعمل على تفاديها مستقبلا.



ويؤدي الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا للجدول الذي أعده الجهاز الفني.