إجازة 15 يوماً للاعبي الإسماعيلي عقب مباراة الجونة غدًا

قرّر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة المدرب المؤقت محمود جابر، منح لاعبي الفريق أجازة طويلة لمدة 15 يومًا وذلك عقب مباراة الجونة التي ستقام غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويستعد النادي الإسماعيلي بقوة لمباراة الجونة القادمة ببطولة الدوري الممتاز والتي ستقام مساء غد الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة المحلية.





وبعد مباراة الغد أمام الجونة سوف يتبقي للدراويش مباراة واحدة فقط مؤجلة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، وبنسبة كبيرة سوف تقام بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ يوم 21 يونيو المقبل.



