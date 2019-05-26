علامات ليلة القدر.. الطقس معتدل ليس باردًا ولا حارًا

ذكر الرسول "صلى الله عليه وسلم" علامات ليلة القدر في الأحاديث النبوية الصحيحة، وأكد القرآن أن ليلة القدر خير من ألف شهر في العبادة.





ويرصد «صدى البلد» علامات ليلة القدر أولًا: إن ليلة القدر سَمِحَة طلقة، لا حارّة ولا باردة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «ليلة القدر طلقة لا حارّة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة». رواه ابن خزيمة.





ثانيًا: إن الشمس تطلع في صبيحة ليلة القدر ليس لها شعاع، صافية ليست كعادتها في بقية الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها حلت حتى ترتفع». (رواه مسلم).



