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أخبار العالم

من باريس إلى بروكسل.. مظاهرات السترات الصفراء تشتعل في آخر يوم لانتخابات البرلمان الأوروبي

الأحد 26/مايو/2019 - 01:51 م
على صالح
يحتشد متظاهرون من "السترات الصفراء" في بروكسل، اليوم الأحد، في عطلة نهاية الأسبوع الثامنة والعشرين على التوالي من المسيرات المحتدمة في فرنسا والتي تتأجج تزامنًا مع اليوم الأخير لانتخابات البرلمان الأوروبي.

يأتي هذا الحدث بعد تقارير نشرت يوم الجمعة تصدرها تقرير لـ موقع ذا لوكال توقع أن يشهد الاسبوع الجاري مظاهرة حاشدة بعدد أكبر من المتظاهرين أكثر من المعتاد لتأتي في الوقت الذي يتم خلاله تعيين الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع.

وبدأت الانتخابات البرلمانية الأوروبية في بعض الدول الأوروبية، ويوم الأحد، وهو اليوم الأخير من التصويت عبر الاتحاد الأوروبي، تتجه البلدان المتبقية إلى صناديق الاقتراع. المسيرات الأخيرة تأتي على شفا انتخابات البرلمان الأوروبي.

وبدأت مسيرات السترات الصفراء في فرنسا في منتصف نوفمبر بسبب الزيادات الضريبية المخططة في ضريبة الوقود. 

في حين أن الحكومة الفرنسية قد تخلت عن خططها لرفع الضرائب المفروضة على الوقود وأدخلت تدابير أخرى لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ويستمر المتظاهرون في النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا في نهاية كل أسبوع للتعبير عن استيائهم من سياسات الحكومة. 

وامتدت المظاهرات إلى مدن أوروبية أخرى، بما في ذلك بروكسل، وكثيرًا ما أسفرت الاحتجاجات عن أضرار واشتباكات بين الشرطة والنشطاء.


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