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أخبار البلد

نقابة صيادلة مصر تناشد وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أخبارها

الأحد 26/مايو/2019 - 02:11 م
صدى البلد
محمد غالي
ناشدت نقابة صيادلة مصر، وسائل الإعلام، تحرى الدقة في المعلومات التي يتم تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية - وفقًا للمعايير المتبعة في هذا الشأن والتي لا يعتد بغيرها - والتي تصدر من الممثل القانوني للنقابة المستشار محمد فكري الحارس القضائي وأعضاء اللجنة المعاونة الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس والدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة سابقًا والدكتور كريم بدر القيادي بحزب مستقبل وطن أو الصحفة الرسمية للنقابة.

وأكدت النقابة أنه يجب التنوية بالتحقق من المعلومات وفقًا لمصادرها الرسمية ، لاسيما في ظل ما تفرضه الظروف الحالية للنقابة، في انتشار التصريحات المنسوبة لها على غير الحقيقة، الأمر الذى يؤدى إلى التأثير سلبًا على الصيادلة،مضيفة:"ونقابة الصيادلة تحتفظ بحقها في الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق أعضائها".

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