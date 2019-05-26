قبل نهائي دوري الأبطال.. كواليس تهديد محمد صلاح بسبب الصيام

كشف التشيلي مارسيلو دياز، لاعب فريق بازل السابق، عن كواليس تهديد النجم المصري محمد صلاح بسبب صيام شهر رمضان خلال فترة وجوده مع الفريق السويسري.





ويستعد محمد صلاح حاليًا مع فريق ليفربول لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد.





وقال "دياز": "مدرب بازل هدد محمد صلاح في إحدى المرات إذ لم يأكل أو يشرب فلن يلعب".





ولم يكشف دياز ما إذا كان صلاح قد استجاب بالفعل لطلب المدرب أم لا.





وأضاف: "علاقتي بمحمد صلاح جيدة، كنت أعلم أنه يتمتع بمهارات عالية، لكنني لم أتوقع أن يصل إلى ما هو عليه الآن.



