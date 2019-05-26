قراءة فى تشكيل الزمالك .. جروس يهاجم بقوة وتغييرات فى الدفاع والخط الأمامي

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى اليوم بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.



ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل انتزاع اللقب الأفريقى الكبير والذى يعد قبلة الحياة للفريق الأبيض من أجل العودة بقوة إلى التربع على عرش الكرة السمراء بعد غياب دام لـ 16 عاما.



واستقر الجهاز الفنى للزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة اليوم والذى سيكون هجوميا بشكل كبير لتعويض خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد و من المقرر أن يكون تشكيل الأبيض كالآتى: محمود جنش فى حراسة المرمى فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها الحارس ، وفى خط الدفاع استقر جروس على تواجد الرباعى حازم إمام نتيجة غياب "حمدى النقاز" ومحمود الونش بدلا من محمد عبدالغنى الذى شارك فى لقاء الذهاب ومحمود علاء وعبدالله جمعة، وحجز الثنائى طارق حامد ومحمود عبدالعزيز مكانا أساسيا لهما فى وسط الملعب فى ظل الاعتماد عليهما فى الفترة الأخيرة.



كما استقر جروس فى وسط الملعب الهجومى على تواجد يوسف أوباما ومحمود كهربا ويفاضل جروس بين الثنائى إبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو لتواجد أحدهما فى التشكيل وإن كانت المؤشرات تشير إلى تواجد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى.



ويدرس الجهاز الفنى الاعتماد على المغربى حميد أحداد فى قيادة الهجوم على حساب خالد بوطيب العائد من الإصابة الطويلة فى الفترة الأخيرة ويعانى الزمالك من غياب حمدى النقاز الظهير الأيمن الأساسى وعمر السعيد مهاجم الفريق بسبب الإيقاف.