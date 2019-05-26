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رياضة

شركة فيزا: نبذل كل جهدنا لتظهر أمم أفريقيا بصورة مشرفة لمصر.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 04:39 م
صدى البلد
عبدالله هشام - تصوير : مصطفي قنديل
أكد أحمد رضا، مدير العلاقات العامة بشركة فيزا، امتلاك الشركة حق رعاية بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو - 19 يوليو.

وقال رضا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "نبذل كل جهدنا بالاشتراك مع اللجنة الوطنية والكاف في عمل أنشطة وفعاليات"، مضيفا: "ومن خلال اشتراكنا في كل الاجتماعات الخاصة بالبطولة أؤكد أنها ستكون مشرفة لصورة مصر".

كانت شركة "فيزا" قامت بتنظيم مبادرة لاختيار الأطفال المرافقين للاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بحي الأسمرات وبمشاركة فرق من قنا والأقصر عن طريق خوض مباريات بين هؤلاء الأطفال.

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