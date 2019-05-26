لاميتا فرنجية تعلن سر اختفائها عن السينما.. فيديو

قالت لاميتا فرنجية، مُصممة أزياء، إنها ابتعدت عن المجال الفني لأنها أصبح لديها أسرة مكونة من زوج وطفل يبلغ 3 سنوات، موضحة أنها فضلت قضاء وقت أكثر مع نجلها.





ولفتت "فرنجية" خلال لقائها ببرنامج "صباح العربية" المُذاع عبر فضائية "العربية"، الأحد، إلى أنها خلال ابتعادها عن المجال الفني كانت تقوم بتحضير براند خاص بها للأزياء، حيث أنها بدأت بتصميم العباءات، ومن ثم فساتين السهرة والبليزرات.



