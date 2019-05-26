100 مليون صحة.. فحص 36 ألفًا و134 وافدًا خلال الشهر الأول بخريطة مسح الأجانب.. السوريون والفلسطينيون والسودانيون أكثر الجنسيات إقبالاً على الكشف.. مد فترة عمل الحملة حتى نهاية العام

الصحة:

فحص 36 ألفًا و134 وافدًا بـ 100 مليون صحة منذ أول مايو

عدد 309 نقاط مسح موزعة على محافظات المحافظات

41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية

السوريون والفلسطينيون والسودانيون أكثر الجنسيات المترددة على الحملة

مد فترة عمل الحملة لمسح أعداد الوافدين حتى نهاية العام





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 36 ألفًا و134 وافدًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سي» "100 مليون صحة"، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسميًا فى الأول من شهر مايو الحالى وتستمر حتى سبتمبر المقبل.





أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عامًا، والكبار من عمر 18 عامًا دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ 309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقى العلاج بالمجان.





أوضحت أن أكثر الجنسيات التى ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، مؤكدًا أن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوى مع المصريين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.





أكدت أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة" للمصريين، تم مد فترة عملها فى 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2019، حرصًا على مسح كافة المواطنين.



