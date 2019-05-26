ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جوعان شقيق تميم يحتفل بالذكرى الثانية لقرصنة وكالة أنباء قطر

الأحد 26/مايو/2019 - 02:11 م
على صالح
وصف شقيق أمير قطر جوعان بن حمد واقعة إدعاء قطر بقرصنة وكالة الأنباء الرسمية بـ«الخطيئة» قائلا إنها بداية شرارة الحريق الذي أشعل النيران في المجتمع الخليجي

وتحل اليوم الأحد الذكرى الثانية للادعاء الذي روجت له قطر بزعم قرصنة موقع وكالة الأنباء الرسمية لتلك الإمارة الصغيرة وبثت تصريحات ادعت انها منسوبة لأميرهم تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدة أن الحدث كان الشرارة التي فجرت أزمة في منطقة الخليج، تأججت بشكل حاد على مدى العامين الماضيين، إذ أنه منذ 5 يونيو 2017، تقاطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين، تلك الإمارة بسبب دعمها للإرهاب وإضرارها بأمن وأمان دول المنطقة، فضلا عن رعايتها لعدد من الارهابيين وتمويل أنشطتهم.

وبلهجة حادة وسلوك لا يختلف عن لسان أقرانه، احتفل جوعان بالذكرى الثانية لواقعة الغدر التي اراد بها تنظيم الحمدين إشعال المنطقة والإضرار بأمن المنطقة.

ترشيحاتنا

شاهد.. أبناء فايزة كمال في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

دعاء ليلة القدر.. 8 كلمات احرص عليها

مقامة من رئيس الزمالك.. رفض دعوى وقف برنامج رامز في الشلال

نهائي الكونفدرالية .. مهاجم الأهلي المنتظر يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

شاهد.. أبناء فايزة كمال في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين