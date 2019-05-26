جوعان شقيق تميم يحتفل بالذكرى الثانية لقرصنة وكالة أنباء قطر

وصف شقيق أمير قطر جوعان بن حمد واقعة إدعاء قطر بقرصنة وكالة الأنباء الرسمية بـ«الخطيئة» قائلا إنها بداية شرارة الحريق الذي أشعل النيران في المجتمع الخليجي



وتحل اليوم الأحد الذكرى الثانية للادعاء الذي روجت له قطر بزعم قرصنة موقع وكالة الأنباء الرسمية لتلك الإمارة الصغيرة وبثت تصريحات ادعت انها منسوبة لأميرهم تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدة أن الحدث كان الشرارة التي فجرت أزمة في منطقة الخليج، تأججت بشكل حاد على مدى العامين الماضيين، إذ أنه منذ 5 يونيو 2017، تقاطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين، تلك الإمارة بسبب دعمها للإرهاب وإضرارها بأمن وأمان دول المنطقة، فضلا عن رعايتها لعدد من الارهابيين وتمويل أنشطتهم.



وبلهجة حادة وسلوك لا يختلف عن لسان أقرانه، احتفل جوعان بالذكرى الثانية لواقعة الغدر التي اراد بها تنظيم الحمدين إشعال المنطقة والإضرار بأمن المنطقة.