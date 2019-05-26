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منوعات

نجم كريزي تاكسي: المثلي أصعب شخصية أديتها لهذا السبب.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 02:43 م
صدى البلد
أحمد شريف تصوير على الخشاب
قال الفنان "إبراهيم السمان"، نجم برنامج كريزي تاكسي، إن أصعب شخصية قدمها في برنامجه هو المثلي الجنسي لكونه "موضوع شائك" ويصعب تقديمه وأدائه مع الناس وضحايا البرنامج.

وأوضح "السمان"، خلال ندوته بموقع "صدى البلد"، أن هذه الشخصية مستفزة لأي ممثل يحب أن يقوم بهذا الدور، مضيفًا بأن شخصية المثلي الجنسي كانت مخاطرة له ولكن عكف على تقديمها من ضمن الـ 30 شخصية التي يقدمها عبر برنامجه الكوميدي، حيث كان مردود دوره لهذه الشخصية على عكس توقعاته.

وتابع أنه لم يكن الهدف من تجسيد هذه الشخصية هي السخرية من أحد، ولكنه جسّده بشكل ساخر لأنه يحترم كل الحريات ولا يقصد إهانتها.

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