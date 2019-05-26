من بين 104 لجان.. طلاب 94 مدرسة بالإسكندرية يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا

أكد مصطفى العجمي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن طلاب 94 مدرسة بالمحافظة أدوا امتحان مادة الرياضيات، اليوم، الأثنين، إلكترونيا في حين أدى طلاب 15 مدرسة بالنظام الورقي.





وتفقد وكيل الوزارة، سير العملية الامتحانية بامتحانات الصف الأول الثانوي العام، بلجنتي ثانوية الكويت بإدارة المنتزه، وتقسيم الزهور بذات الإدارة يرافقه سامي فضل مدير عام الإدارة وباهي الفحام مدير إدارة الاتصال السياسي.





يُذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي تم استئنافها اليوم بامتحان مادة الرياضيات بعد عطلة الخميس الماضي لارتفاع درجة الحرارة.



