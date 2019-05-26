ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

من بين 104 لجان.. طلاب 94 مدرسة بالإسكندرية يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا

الأحد 26/مايو/2019 - 03:41 م
طلاب 94 مدرسة بالإسكندرية
طلاب 94 مدرسة بالإسكندرية يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا
أحمد عبد العزيز
أكد مصطفى العجمي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن طلاب 94 مدرسة بالمحافظة أدوا امتحان مادة الرياضيات، اليوم، الأثنين، إلكترونيا في حين أدى طلاب 15 مدرسة بالنظام الورقي.

وتفقد وكيل الوزارة، سير العملية الامتحانية بامتحانات الصف الأول الثانوي العام، بلجنتي ثانوية الكويت بإدارة المنتزه، وتقسيم الزهور بذات الإدارة يرافقه سامي فضل مدير عام الإدارة وباهي الفحام مدير إدارة الاتصال السياسي.

يُذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي تم استئنافها اليوم بامتحان مادة الرياضيات بعد عطلة الخميس الماضي لارتفاع درجة الحرارة.

من ناحية أخرى تفقد "العجمي" وفضل آخر المستجدات بالمدرسة الدولية وآخر استعدادتها للافتتاح وانتظام العمل بها للعام الدراسي المقبل.

ترشيحاتنا

شكاوى الأعلى للإعلام تناقش وقف إعلانين للسيارات والملابس الداخلية

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.. رئيس البحوث الفلكية: رمضان 29 يوما

اسألوا يوسف الحسيني.. تامر أمين يتحدث لأول مرة عن حقيقة خلافة مع شريف مدكور .. فيديو

أصبحت رجل البيت.. امرأة تضرب زوجها على وجهه 52 مرة أمام الناس

بعد هذا التوقيت لن تدخل.. موعد فتح وغلق ملعب برج العرب لـ جماهير الزمالك

بسبب تجريم تعدد الزوجات.. النائب محمد فؤاد يرفض مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

ads

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

بعد الهجوم المدوي على جريشة.. تعرف على حكم إياب نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور