بسبب القوانين المكملة للدستور.. برلمانية: قانون الأحوال الشخصية لن يناقش الدور الحالي

قالت النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به إلى البرلمان مع عدد من النواب لن يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.



وأشارت الهوارى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قوانين مكملة للدستور ستكون لها الأولوية للمناقشة خلال الفترة المقبلة ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات وقانون مجلس الشيوخ.



وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك مجموعة من القوانين الأخرى المكملة للدستور التى سيكون لها أولوية لدى البرلمان لإصدارها وهى قانون إنشاء مفوضية التمييز وقانون العدالة الانتقالية.

