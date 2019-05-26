ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي

الأحد 26/مايو/2019 - 02:44 م
الجيش السوري
الجيش السوري
أ ش أ
أعلن الجيش السوري، استعادته السيطرة على بلدة "كفر نبودة" في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد معارك واشتباكات مع العناصر الإرهابية المسلحة.

وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم /الأحد/ - أن القوات السورية تصدت لهجمات شنها المسلحون على مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، حيث أن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة لهم.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد دمرت أوكار بعض المجموعات الإرهابية من جبهة فتح الشام في قرى (قسطون - المغير - الصياد)، و محيط بلدة (كفر نبودة) في ريف حماة الشمالي الغربي.

ترشيحاتنا

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

حازم إمام يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

عمر الشناوي في حوار لـ صدى البلد: هذه حكايتي مع الضابط حسام في كلبش 3.. أمير كرارة جدع وأخ كبير.. ولم أستغل اسم جدي كمال الشناوي لدخول المجال الفني

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

السيستم نجح .. 380 ألف طالب يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا الآن

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

ads

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد عودته إلى مصر.. حقيقة مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك في نهائي إفريقيا

الأولى روسية الصنع.. تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور