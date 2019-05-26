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محافظات

تكريم الفائزين في بطولة الجمهورية لألعاب القوى بسيناء

الأحد 26/مايو/2019 - 03:44 م
صدى البلد
أحمد صالح
سلّم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الميداليات وشهادات التقدير لطلاب التربية الفكرية الحاصلين على مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للتربية الخاصة بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته المحافظة بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والمهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة.

وجرى تكريم كل من عبد الله أحمد شبانة، لحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة رفع الجلة، والطالبة أماني عبد الله، لحصولها على الميدالية البرونزية في رفع الجلة، والطالب حمدي سالم حمدي، لحصوله على الميدالية الفضية في الجري لمسافة 100 متر، والطالبة مروة علي حسن، لحصولها علي الميدالية البرونزية في الجري لمسافة 100 متر.
تكريم الفائزين في بطولة الجمهورية لألعاب القوى بسيناء
تكريم الفائزين في بطولة الجمهورية لألعاب القوى بسيناء
تكريم الفائزين في بطولة الجمهورية لألعاب القوى بسيناء

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