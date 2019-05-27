أسوان تواجه حشرات الصيف.. واختفاء لخنفساء الكالسوما لارتفاع درجات الحرارة.. وجهود متواصلة لمكافحة النمل الأبيض

- أسوان صائدة الحشرات الطارئة .. ارتفاع درجات الحرارة يقضي على خنفساء الكالسوما



- جهود متواصلة من مديريات الزراعة والصحة والطب البيطرى لمواجهة ومكافحة انتشار الذباب والناموس



- معالجة 514 وحدة سكنية من حشرة النمل الأبيض مجانًا و 894 وحدة بالمقابل النقدى



محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة الإفريقية لها من المقومات الطبيعية التى تجعلها واحة للقضاء على العديد من الأمراض الروماتيزمية أو الأمراض الوبائية التى تعانى منها مناطق عديدة وذلك يرجع فى المقام الأول إلى الطقس المتميز بمميزات خاصة أهمها وأبرزها أنه طقس جاف ، حتى فى حالة إرتفاع درجات الحرارة والتى يشهدها فصل الصيف يتميز أيضا بأنه طقس جاف وصحى.



وفى هذا الإطار تستعرض " صدى البلد " جهود المكافحة المستمرة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بمختلف القرى والمركز والمدن للقضاء على الحشرات والذباب والناموس ، وأيضًا النمل الأبيض.



وكانت قد شهدت أسوان خلال الأيام الماضية ظهور لحشرة خنفساء الكالوسوما حيث تعاونت الجهود المختلفة بمديريات الزراعة والصحة والطب البيطرى لمواجهة ومكافحة انتشار الذباب والناموس وأيضًا هذه الحشرة .



ومن جانبه قال المهندس حسنى أبو قوته مدير مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بأسوان، إن الخنافس الطائرة "الكالسوما" اختفت من مختلف أنحاء المحافظة وتراجع معدلات شكاوى المواطنين عن ظهورها، نتيجة إرتفاع درجات الحرارة التى تسببت فى إختفاء هذه الحشرة ، لأنها تنشط فى أوقات البرودة ، وأن ظهورها جاء لتقلب درجات الحرارة وخاصة فى الفترة الليلية ، ومع دخول فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة يكون وجودها نادرًا للغاية .



فيما أكد المهندس عاطف حسن مدير عام الزراعة بأسوان على أن ظهور حشرة خنفساء الكالوسوما من الظواهر الطبيعية وهى غير سامة ولا تمثل خطورة على الإنسان بل يتم تربيتها لإستغلالها ضمن المقاومة الطبيعية داخل الأراضى الزراعية وفى الأحياء السكنية.



ولفت إلى أنها حشرة مفيدة للمزارعين لأنها تكافح أسراب الجراد التى تهاجم المحاصيل الزراعية قبل حصادها بجانب مكافحتها للعقارب والفراش والمن الأبيض وغيرها وبالتالى تساهم فى تحقيق التوازن البيئى والطبيعى المطلوب .



هذا وكان قد كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بسرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف أعمال سيارات التيفا للقيام برش المبيدات صباحًا ومساءً بمختلف المراكز والمدن لمقاومة ظاهرة إنتشار الحشرات الطائرة وخاصة الذباب والبعوض خلال فترة التكاثر.



وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه جار التنسيق مع الوحدات المحلية لتوسيع دائرة أعمال المكافحة على مراحل وبشكل يومى والتى تبدأ مع فترة غروب الشمس حيث تقوم سيارات التيفا برش مكثف للحشرات الطائرة ومنها الذباب والناموس ، علاوة على رش المبيدات من فرق الملاريا.



ومن ناحية أخرى أشار المهندس حسنى أبو قوته مدير مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بأسوان إلى أن المديرية بدأت فى مواجهة النمل الأبيض مع بداية الموجة الحارة، وتم الإنتهاء من معالجة 514 وحدة سكنية من حشرة النمل الأبيض خلال الفترة الماضية ، لافتًا إلى أن عملية معالجة الوحدات السكنية تمت بالمجان للمواطنين بالقرى ، بينما تم معالجة 894 وحدة بالمقابل النقدي.

