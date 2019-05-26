تشييع جثمان وكيل مرور البحيرة في جنازة عسكرية بمسقط رأسه بشبراخيت

شيعت قبل قليل جنازة العميد ايهاب بركات، وكيل إدارة المرور البحيرة، فى جنازة عسكرية بعد صلاة العصر بمسقط رأسه بقرية اورين بمركز شبراخيت بدائرة المحافظة بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء مجدى القمرى مدير الامن ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.



وكان العميد ايهاب بركات وكيل ادارة مرور البحيرة قد أصيب بأزمة قلبية أثناء قيامه بتنظيم الحركة المرورية بميدان سينما النصر بدمنهور بعد إفطار أمس الخميس وتم نقله للمستشفى العام ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات الأطباء فى إنقاذه.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من اللواء عا دل كمال مدير إدارة المرور بوفاة وكيل ادارة المرور بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء العمل، وتم نقله لمستشفى دمنهور العام وتوفى متأثرا بإصابته بعد فشل الأطباء فى اسعافه.