طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الرياضيات.. شكاوى من صعوبة الأسئلة.. والمسئولون: السيستم نجح ولدينا 380 ألف طالب بالمدارس الحكومية امتحنوا إلكترونيا

تسريب صور امتحان رياضيات أولى ثانوي عبر فيس بوك

غرفة العمليات تتابع سير امتحان الرياضيات بجميع اللجان.. وتؤكد: كله تمام

أدى اليوم، الأحد الموافق 26 مايو 2019، طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات، حيث امتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا، بينما امتحن طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا.وعبر الطلاب بعد انتهاء الامتحان عن صعوبة بعض أسئلته، ففي مدرسة جمال عبد الناصر، قال محمد حمدي، طالب فى الصف الأول الثانوى، إن الامتحان كان في غاية الصعوبة على جميع الطلاب، ورغم أنه تمت تأديته إلكترونيا إلا أنه لم يتسع الوقت للإجابة على أسئلة الامتحان والتفكير بها.وأكدت منه عبد الرحمن، طالبة، أن "الامتحان كان صعبا وما زاد من صعوبته هو رسم حساب المثلثات على التابلت، فقد أخطأت عدة مرات وأعدت الرسمة عدة مرات، مما استهلك الكثير من الوقت والجهد في مسألة واحدة".وأكد محمد ممدوح، طالب، أن الامتحان كان صعبا لكن كانت أيضا هناك بعض النقاط السهلة التي لم تأخذ وقتا كبيرا في الإجابة، مشيرا إلى أن الامتحان تمت تأديته إلكترونيا، محبذا لو كانت الإجابة في الورق.كما أبدى طلاب الصف الأول الثانوي ببني سويف انزعاجا بسبب صعوبة امتحان الرياضيات الذي أدوه، اليوم، الأحد، وعدم تقدير واضعي الامتحان لمستوى الطلاب.وقال محمد ممدوح محمد، بمدرسة إيهاب إسماعيل، إن الامتحان مكون من 28 مسألة "جبر، وهندسة، وحساب مثلثات"، والوقت المخصص للإجابة 150 دقيقة فقط، الأمر الذي لم يمكنه من الإجابة عن جميع الأسئلة.أما الطالبة شهد ربيع، فلفتت إلى أنها معتادة على أداء امتحان الجبر في يوم والهندسة في يوم، والإجابة على كل امتحان في ساعة ونصف الساعة، إلا أن الوزارة قررت دمج الفرعين في امتحان واحد، مشيرة إلى طول الامتحان وصعوبته.وأشار الطالب يوسف سليم إلى صعوبة الامتحان، وعدم كفاية الوقت: "فيه مسائل كتير كانت صعبة جدا وعلشان أفكر في مسألة واحدة الوقت هيضيع".وأعلن المسئولون عن منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية أن إجمالى عدد طلاب المدارس الحكومية الذين أدوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا فى الفترة الصباحية، وصل إلى 380 ألف طالب وطالبة.وقد شهدت جروبات طلاب أولى ثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لصور الامتحان الورقي والإلكتروني وتبادلا للإجابات في التعليقات الموجودة تحت صور الامتحان المنشورة.من جانبها، أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أنها تتابع سير امتحان الرياضيات، لحظة بلحظة داخل جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هناك فريقا لضبط محاولات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب أولى ثانوي غدا، الاثنين 27 مايو 2019، الامتحان في مادة الفلسفة، ثم يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 امتحان الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو 2019 الامتحان في مادة التاريخ، ويؤدي الطلاب يوم الخميس 30 مايو 2019 الامتحان في مادة الكيمياء، ثم يختتم الطلاب امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو 2019، والامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الأولى.