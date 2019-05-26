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اقتصاد

ليس وقته الآن.. المالية: لم ندرس دمج الخزانة العامة وسك العملة بكيان واحد

الأحد 26/مايو/2019 - 02:56 م
صدى البلد
محمد يحيي
أكد مصادر مطلعة داخل وزارة المالية، أن الوزارة لم تدرس أي قرارات تتعلق بعملية دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة بكيان واحد.

وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي مع "صدى البلد" أن وزارة المالية تقوم حاليا بإجراء عمليات إعادة هيكلة على مستوى المصالح والهيئات التابعة لها ولكن وفقا لأولويات لديها، إذ أن هناك اهتماما ملحا وفقا لتكليفات رئاسية بتطوير منظومتي الضرائب والجمارك لإعادة ضبط الإيرادات العامة للدولة وميكنة جميع الإجراءات الخاص بتلك المنظومتين بالتوازي مع آليات رقمنة الإجراءات المالية والنقدية والأرشيف الإلكتروني الخاص بـ"المالية".

أشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل حاليا بخطى متسارعة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمراكز الإيرادية الموحدة، والتي تتضمن إنشاء مركزا للخدمات الضريبية من مصلحتي الضرائب والضرائب العقارية بمبنى واحد وهو ما تم بالفعل في عدد من المحافظات والمناطق للتيسير على الممولين وكذلك حسم المراكز الجمركية اللوجيستية على مستوى المنافذ والموانئ المصرية؛ بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية وصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك الجديد.

وأوضحت أن عمليات دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة أو هيئة واحدة ليس محله الآن.

وتسعى وزارة المالية لتحصيل إيرادات عامة خلال العام المالي المقبل بقيمة تصل لـ 856.62 مليار جنيه بنسبة تبلغ 75.5% من إجمالي الإيرادات العامة.

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